"Арсенал" не устроило предложение "Манчестер Сити" по Алексису Санчесу

Лондонский "Арсенал" не устроило предложение "Манчестер Сити" по своему форварду Алексису Санчесу, информирует le10sport.

По сведениям источника, "горожане" были готовы заплатить в зимнее трансферное окно за 29-летнего нападающего 30 миллионов евро. Однако "канониров" такое предложение не устроило, так как за чилийца они хотят получить не менее 40 миллионов евро.

Напомним, "Арсенал" определился с заменой для Санчеса. | soccernews.ru