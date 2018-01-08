"Арсенал" не устроило предложение "Манчестер Сити" по Алексису Санчесу

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"Арсенал" не устроило предложение "Манчестер Сити" по Алексису СанчесуЛондонский "Арсенал" не устроило предложение "Манчестер Сити" по своему форварду Алексису Санчесу, информирует le10sport.

По сведениям источника, "горожане" были готовы заплатить в зимнее трансферное окно за 29-летнего нападающего 30 миллионов евро. Однако "канониров" такое предложение не устроило, так как за чилийца они хотят получить не менее 40 миллионов евро.

Напомним, "Арсенал" определился с заменой для Санчеса. | soccernews.ru

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