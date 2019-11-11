"Арсенал" не уволил Эмери, но поставил перед ним условие

Теги арсенал лондонунаи эмери

"Арсенал" не уволил Эмери, но поставил перед ним условие
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не будет отправлен в отставку, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, руководство лондонского клуба предоставило испанскому специалисту шесть матчей на результатов команды. Но если тренер не справится с заданием, то не исключена вероятность его отставки.

Напомним, что "Арсенал" не может добиться победы на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах. В английской Премьер-лиге "канониры" занимают лишь шестое место и отстают от зоны Лиги Чемпионов на восемь очков. При этом, клуб практически гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Не пропустите: Экс-тренер "Барселоны" может сменить Эмери в "Арсенале". | http://soccernews.ru

 
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