"Арсенал" не выполнил трансферных запросов Эмери
Руководство "Арсенала" не смогло угодить наставнику команды Унаи Эмери в плане зимних трансферов.
Как сообщает Goal.com, тренер просил клуб подписать в январе Ивана Перишича, Кристофера Нкунку и Янника Феррейру Карраско.
Однако напомним, что в минувшее трансферное окно "Арсенал" только арендовал Дениса Суареса у "Барселоны".
После 24 туров "Арсенал" занимает 4-е место в АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11