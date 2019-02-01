"Арсенал" не выполнил трансферных запросов Эмери

Руководство "Арсенала" не смогло угодить наставнику команды Унаи Эмери в плане зимних трансферов.

Как сообщает Goal.com, тренер просил клуб подписать в январе Ивана Перишича, Кристофера Нкунку и Янника Феррейру Карраско.

Однако напомним, что в минувшее трансферное окно "Арсенал" только арендовал Дениса Суареса у "Барселоны".

После 24 туров "Арсенал" занимает 4-е место в АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.

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