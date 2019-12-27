"Арсенал" не захотел платить "Селтику" 14 миллионов евро за ван Дейка

Теги арсенал лондонселтиквирджил ван дейкливерпультрансферы

"Арсенал" не захотел платить "Селтику" 14 миллионов евро за ван Дейка

Лондонский "Арсенал" в своё время упустил возможность усилиться защитником Вирджилом ван Дейком.

Сообщается, что в период выступлений голландца в "Селтике" (2013-2015) "канонирам" предлагали купить его за 14 миллионов евро.

Впрочем, скауты "Арсенала" забраковали будущую звезду, посчитав его слишком беспечным.

В итоге ван Дейк в сентябре 2015 года перебрался в "Саутгемптон", а в январе 2018-го - в "Ливерпуль" за рекордные на тот момент для игрока обороны 84,65 миллиона евро.

В этом году 28-летний центрбек едва не выиграл "Золотой мяч" - Лионель Месси опередил его в голосовании всего на 7 баллов.

Не пропустите: "Байер" ответил "Арсеналу" на предложение о трансфере Фолланда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Опубликована символическая сборная десятилетия РПЛ. В ней игроки только двух команд

Опубликована символическая сборная десятилетия РПЛ. В ней игроки только двух команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 19 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 18 38
4 Челси Челси 19 32
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 19 29
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 19 28
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 27
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 19 26
10 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 19 25
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 19 24
12 Бернли Бернли 19 24
13 Эвертон Эвертон 19 22
14 Саутгемптон Саутгемптон 19 21
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 19 20
16 Борнмут Борнмут 19 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 18 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 19 18
19 Уотфорд Уотфорд 19 13
20 Норвич Сити Норвич Сити 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов