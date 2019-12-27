"Арсенал" не захотел платить "Селтику" 14 миллионов евро за ван Дейка
Лондонский "Арсенал" в своё время упустил возможность усилиться защитником Вирджилом ван Дейком.
Сообщается, что в период выступлений голландца в "Селтике" (2013-2015) "канонирам" предлагали купить его за 14 миллионов евро.
Впрочем, скауты "Арсенала" забраковали будущую звезду, посчитав его слишком беспечным.
В итоге ван Дейк в сентябре 2015 года перебрался в "Саутгемптон", а в январе 2018-го - в "Ливерпуль" за рекордные на тот момент для игрока обороны 84,65 миллиона евро.
В этом году 28-летний центрбек едва не выиграл "Золотой мяч" - Лионель Месси опередил его в голосовании всего на 7 баллов.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|18
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|Лестер Сити
|19
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|19
|32
|5
|Тоттенхэм
|19
|29
|6
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|7
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|8
|Вулверхэмптон
|18
|27
|9
|Кристал Пэлас
|19
|26
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|25
|11
|Арсенал Лондон
|19
|24
|12
|Бернли
|19
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|Эвертон
|19
|22
|14
|Саутгемптон
|19
|21
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|19
|20
|16
|Борнмут
|19
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|19
|18
|Астон Вилла
|19
|18
|19
|Уотфорд
|19
|13
|20
|Норвич Сити
|19
|12