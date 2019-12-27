"Арсенал" не захотел платить "Селтику" 14 миллионов евро за ван Дейка

Лондонский "Арсенал" в своё время упустил возможность усилиться защитником Вирджилом ван Дейком.

Сообщается, что в период выступлений голландца в "Селтике" (2013-2015) "канонирам" предлагали купить его за 14 миллионов евро.

Впрочем, скауты "Арсенала" забраковали будущую звезду, посчитав его слишком беспечным.

В итоге ван Дейк в сентябре 2015 года перебрался в "Саутгемптон", а в январе 2018-го - в "Ливерпуль" за рекордные на тот момент для игрока обороны 84,65 миллиона евро.

В этом году 28-летний центрбек едва не выиграл "Золотой мяч" - Лионель Месси опередил его в голосовании всего на 7 баллов.

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