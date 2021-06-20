"Арсенал" не заинтересован в подписании Хоакина Корреа

Фото: инстаграм Корреа/Автор неизвестен

Как сообщает в Твиттере журналист Николо Скира, лондонский "Арсенал" не заинтересован в подписании аргентинского футболиста "Лацио" Хоакина Корреа,

Напомним, что ранее СМИ писали, что римский клуб будет просить у возможного претендента на нападающего от 40 до 50 миллионов евро

В прошедшем сезоне Корреа провел 38 матчей за "Лацио", в которых забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.

Также не пропустите: Моуринью хочет подписать Рамоса в "Рому". | http://soccernews.ru