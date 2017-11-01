"Арсенал" не заинтересован в подписании Махреза

Лондонский "Арсенал" не заинтересован в подписании вингера "Лестера" Рияда Махреза.

Об этом, как информирует The Sun, сообщил главный тренер "канониров" Арсен Венгер. В частности, 68-летний специалист исключил приобретение 26-летнего алжирца в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Махрез отметился 2 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 11 матчах за "Лестер".

Напомним, также "Арсенал" не будет приобретать Лемара.