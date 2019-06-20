"Арсенал" неожиданно проиграл клубу ФНЛ в товарищеском матче



Тульский "Арсенал" в товарищеском матче проиграл курскому "Авангарду" со счетом 0:4.

Победу представителю ФНЛ принесли голы Артема Федчука, Кирилла Гоцука, Хачима Машукова и Романа Минаева.

Стоит отметить, что "Арсенал" в прошлом сезоне занял шестое место в чемпионате России и завоевал путевку в Лигу Европы.

"Арсенал" (Тула) - "Авангард" (Курск) - 0:4 (0:3)

Голы: Федчук, 16 - 0:1, Гоцук, 25 - 0:2, Машуков, 43 - 0:3, Минаев, 73 - 0:4

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