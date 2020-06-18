"Арсенал" ни разу не пробил в створ в матче АПЛ впервые с августа 2017 года

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"Арсенал" ни разу не пробил в створ в матче АПЛ впервые с августа 2017 года

Лондонский "Арсенал" провалил перенесённый матч 28-го тура АПЛ против "Манчестер Сити", проигранный со счётом 0:3.

Об этом свидетельствует и статистика "канониров" - ни одного удара в створ ворот соперника за 90 минут игрового времени.

Как сообщает Opta, подобное со столичной командой произошло впервые с августа 2017 года.

Тогда "Арсенал" был разгромлен "Ливерпулем" (0:4), также не пробив ни разу в створ.

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