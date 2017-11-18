"Арсенал" никогда не финишировал ниже 4 места в АПЛ в сезоне, в котором команда дома обыгрывала "Тоттенхэм"

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"Арсенал" никогда не финишировал ниже 4 места в АПЛ в сезоне, в котором команда дома обыгрывала "Тоттенхэм"

В рамках 12-го тура АПЛ "Арсенал" на своём поле победил "Тоттенхэм" со счётом 2:0.

Как сообщает Opta, "канониры" никогда не финишировали ниже четвёртого места в Премьер-лиге в сезоне, в котором команда дома обыгрывала "шпор".

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал" - "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
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