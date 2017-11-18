"Арсенал" никогда не финишировал ниже 4 места в АПЛ в сезоне, в котором команда дома обыгрывала "Тоттенхэм"

В рамках 12-го тура АПЛ "Арсенал" на своём поле победил "Тоттенхэм" со счётом 2:0.

Как сообщает Opta, "канониры" никогда не финишировали ниже четвёртого места в Премьер-лиге в сезоне, в котором команда дома обыгрывала "шпор".

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