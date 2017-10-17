"Арсенал" объявил цену на Озила

Лондонский "Арсенал" объявил цену на своего ключевого полузащитника Месута Озила, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям ресурса, "канониры" будут готовы расстаться со своим 29-летним хавбеком уже в зимнее трансферное окно за плату в размере 30-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Озил сыграл 6 матчей за "Арсенал", однако результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Арсенал" и Озил не смогли договориться по размеру нового оклада немца. | soccernews.ru