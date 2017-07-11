"Арсенал" объявил цену на Санчеса

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"Арсенал" объявил цену на СанчесаЛондонский "Арсенал" объявил цену на своего ведущего форварда Алексиса Санчеса, который ранее заявил о желании сменить команду.

Как информирует The Independent, "канониры" будут готовы отпустить 28-летнего нападающего в другой клуб, если им поступит предложение в размере не менее чем 100 миллионов евро. Установив такую высокую ценовую планку на чилийца, которым активно интересуется "Манчестер Сити", в "Арсенале" надеются удержать тем самым футболиста в своем составе на следующий сезон.

Напомним, Санчес не отправился с "Арсеналом" на первый тренировочный сбор| soccernews.ru

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