"Арсенал" объявил цену на Санчеса

Лондонский "Арсенал" объявил цену на своего ведущего форварда Алексиса Санчеса, который ранее заявил о желании сменить команду.

Как информирует The Independent, "канониры" будут готовы отпустить 28-летнего нападающего в другой клуб, если им поступит предложение в размере не менее чем 100 миллионов евро. Установив такую высокую ценовую планку на чилийца, которым активно интересуется "Манчестер Сити", в "Арсенале" надеются удержать тем самым футболиста в своем составе на следующий сезон.