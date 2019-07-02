"Арсенал" объявил о переходе бразильского таланта

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"Арсенал" объявил о переходе бразильского таланта

Нападающий "Итуано" Габриэль Мартинелли перешел в лондонский "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 6,7 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом долгосрочный контракт. В борьбе за форварда "канониры" опередили "Манчестер Юнайтед", "Барселону" и несколько бразильских клубов.

18-летний Мартинелли - воспитанник "Итуано". Всего за клуб он провел 34 матча за клуб, в которых забил 10 голов. 

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