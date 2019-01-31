"Арсенал" объявил о переходе Дениса Суареса

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"Арсенал" объявил о переходе Дениса Суареса

Лондонский "Арсенал" в твиттере поприветствовал нового игрока команды Дениса Суареса.

"Наконец-то, сообщение, которое все ждали. Добро пожаловать в "Арсенал", Денис Суарес", - сообщается в твиттере "Арсеанла".

25 летний испанец перешел в английский клуб из "Барселоны" 30 января 2019 года на правах арены. 

Ранее футболист попрощался с партнерами по каталонскому клубу, пожелав им удачи.

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