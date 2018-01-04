"Арсенал" объявил о переходе греческого защитника Мавропаноса

Теги арсенал лондонконстантинос мавропаноспас гианнина

"Арсенал" объявил о переходе греческого защитника Мавропаноса

Защитник "Яннины" Константинос Мавропанос стал игроком "Арсенала", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются.

20-летний Мавропанос выступал за "Яннину" с 2016 года, провел за клуб 20 матчей и забил 3 гола. Сыграл 2 матча за молодежную сборную Греции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 450 тысяч евро.

Не пропустите: Венгер подтвердил покупку Мавропаноса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов