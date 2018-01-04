"Арсенал" объявил о переходе греческого защитника Мавропаноса

Защитник "Яннины" Константинос Мавропанос стал игроком "Арсенала", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются.

20-летний Мавропанос выступал за "Яннину" с 2016 года, провел за клуб 20 матчей и забил 3 гола. Сыграл 2 матча за молодежную сборную Греции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 450 тысяч евро.

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