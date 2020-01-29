"Арсенал" объявил о переходе испанского защитника

Теги арсенал лондонфламенготрансферыпабло мари

"Арсенал" объявил о переходе испанского защитника

Испанский защитник "Фламенго" Пабло Мари перешел в лондонский "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/2020 с правом последующего выкупа.

26-летний Мари является воспитанником "Мальорки". За "Фламенго" он выступал с 2019 года, провел за клуб 30 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Химнастик", "Манчестер Сити", "Жирону", "НАК Бреду" и "Депортиво". В сборную Испании не вызывался.

Не пропустите: "Арсенал" интересуется хавбеком "Атлетико" Лемаром. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сможет ли "РБ Лейпциг" стать чемпионом Германии? У команды Нагельсманна не все хорошо, однако шансы в борьбе с "Баварией" есть!

Сможет ли "РБ Лейпциг" стать чемпионом Германии? У команды Нагельсманна не все хорошо, однако шансы в борьбе с "Баварией" есть!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов