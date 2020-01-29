"Арсенал" объявил о переходе испанского защитника

Испанский защитник "Фламенго" Пабло Мари перешел в лондонский "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/2020 с правом последующего выкупа.

26-летний Мари является воспитанником "Мальорки". За "Фламенго" он выступал с 2019 года, провел за клуб 30 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Химнастик", "Манчестер Сити", "Жирону", "НАК Бреду" и "Депортиво". В сборную Испании не вызывался.

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