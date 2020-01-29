"Арсенал" объявил о переходе испанского защитника
Испанский защитник "Фламенго" Пабло Мари перешел в лондонский "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.
Английский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/2020 с правом последующего выкупа.
26-летний Мари является воспитанником "Мальорки". За "Фламенго" он выступал с 2019 года, провел за клуб 30 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Химнастик", "Манчестер Сити", "Жирону", "НАК Бреду" и "Депортиво". В сборную Испании не вызывался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17