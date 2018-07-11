"Арсенал" объявил о переходе молодого француза

"Арсенал" подписал французского полузащитника "Лорьяна" Маттео Гендузи, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и детали личного контракта футболиста не разглашаются.

19-летний Гендузи выступал за "Лорьян" с 2016 года и провел за клуб 30 матчей. Хавбек является воспитанником ПСЖ. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро. Провел 1 матч за юношескую сборную Франции и забил 1 гол.

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