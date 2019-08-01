"Арсенал" купил Пепе, обновив трансферный рекорд клуба
Ивуарийский нападающий "Лилля" Николя Пепе перешел в "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 80 миллионов евро и она стала рекордной в истории "канониров". Футболист подписал с лондонским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года.
24-летний Пепе выступал за "Лилль" с 2017 года, провел за клуб 79 матчей во всех турнирах, в которых забил 37 голов и отдал 17 результативных передач. Ранее играл за "Пойтье", "Анже" и "Орлеан". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 15 матчей и забил четыре гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 65 миллионов евро.
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|Команда
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|38
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|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
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|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
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|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16