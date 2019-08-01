"Арсенал" купил Пепе, обновив трансферный рекорд клуба

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"Арсенал" купил Пепе, обновив трансферный рекорд клуба

Ивуарийский нападающий "Лилля" Николя Пепе перешел в "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 80 миллионов евро и она стала рекордной в истории "канониров". Футболист подписал с лондонским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года.

24-летний Пепе выступал за "Лилль" с 2017 года, провел за клуб 79 матчей во всех турнирах, в которых забил 37 голов и отдал 17 результативных передач. Ранее играл за "Пойтье", "Анже" и "Орлеан". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 15 матчей и забил четыре гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 65 миллионов евро.

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