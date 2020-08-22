"Арсенал" объявил о переходе Салах-Эддина

Состав лондонского "Арсенала" пополнил полузащитник "Фейеноорда" Салах-Эддин.

Как сообщает официальный сайт "канониров", 17-летний футболист присоединился к клубу на правах свободного агента.

Условия заключенного контракта между сторонами пока неизвестны.

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