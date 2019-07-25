"Арсенал" объявил о переходе Салиба
Защитник "Сент-Этьена" Вильям Салиба стал игроком "Арсенала", сообщает официальный сайт клуба.
"Канониры" заплатили за 18-летнего француза 30 миллионов евро. Стороны заключили долгосрочный контракт, условия которого пока не разглашаются.
Ближайший сезон перспективный центрбек проведёт в "Сент-Этьене" на правах аренды.
В минувшей кампании Салиба сыграл за "зелёных" 19 матчей, результативными действиями не отличался.
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