"Арсенал" объявил о переходе Салиба

Защитник "Сент-Этьена" Вильям Салиба стал игроком "Арсенала", сообщает официальный сайт клуба.

"Канониры" заплатили за 18-летнего француза 30 миллионов евро. Стороны заключили долгосрочный контракт, условия которого пока не разглашаются.

Ближайший сезон перспективный центрбек проведёт в "Сент-Этьене" на правах аренды.

В минувшей кампании Салиба сыграл за "зелёных" 19 матчей, результативными действиями не отличался.

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