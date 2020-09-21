"Арсенал" объявил о переходе вратаря сборной Исландии

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"Арсенал" объявил о переходе вратаря сборной Исландии

Исландский вратарь "Дижона" Рунар Рунарссон перешел в лондонский "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.

"Канониры" заплатили за футболиста два миллиона евро. Голкипер подписал с английским клубом контракт до лета 2024 года. За "Арсенал" Рунарсон будет выступать под 13-м номером. В составе "Арсенала" исландец заменит Эмилиано Мартинеса, который перешел в "Астон Виллу". 

25-летний Рунарссон выступал за "Дижон" с 2018 года, провел за клуб 45 матчей во всех турнирах и пропустил 78 голов. Ранее играл за "Рейкьявийк" и "Нордшелланд". За сборную Исландии сыграл пять матчей.

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