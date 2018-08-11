"Арсенал" объявил о подписании троих игроков

Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контрактов с тремя игроками.

Первые профессиональные соглашения с "канонирами" оформили 17-летние защитники Гари Кларк и Тоби Омоле, а также 18-летний хавбек Джордан Мак-Энафф.

"Мы поздравляем Гарри, Джордана и Тоби с новыми контрактами и желаем им успехов, пока они продолжают развиваться вместе с нами" - говорится в публикации на официальном сайте клуба.

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