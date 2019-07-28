"Арсенал" объявил о продаже нападающего Хавьера Амаечи в "Гамбург"

"Арсенал" продал "Гамбургу" нападающего Хавьера Амаечи. Детали сделки пока неизвестны.

Футболист будет играть пол 17-м номером. С 2017 года форвард выступал за резервную команду "Арсенала". В минувшем сезоне он участвовал в 18 матчах, отметившись 5 голами и отдал 5 ассистов.

На данный момент он является игроком юношеской сборной Англии.

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