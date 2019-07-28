"Арсенал" объявил о продаже нападающего Хавьера Амаечи в "Гамбург"

Теги арсенал лондонгамбургтрансферы

"Арсенал" объявил о продаже нападающего Хавьера Амаечи в "Гамбург"

"Арсенал" продал "Гамбургу" нападающего Хавьера Амаечи. Детали сделки пока неизвестны.

Футболист будет играть пол 17-м номером. С 2017 года форвард выступал за резервную команду "Арсенала". В минувшем сезоне он участвовал в 18 матчах, отметившись 5 голами и отдал 5 ассистов.

На данный момент он является игроком юношеской сборной Англии.

Не пропустите: В сети появилось видео прибытия Гарета Бэйла в Китай | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" приобрел 16-летнего игрока "Фулхэма"

"Ливерпуль" приобрел 16-летнего игрока "Фулхэма"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов