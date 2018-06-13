"Арсенал" объявил о продлении контракта с молодым талантом

1 Теги энсли мэйтленд-найлзарсенал лондон

"Арсенал" объявил о продлении контракта с молодым талантом

Полузащитник Энсли Мэйтленд-Найлз подписал новый контракт с "Арсеналом", сообщил официальный сайт клуба.

Сроки длительности нового соглашения между футболистом и клубом не разглашаются.

20-летний Мэйтленд-Найлз выступает за "Арсенал" с 2014 года и провел за клуб 38 матчей. Сдавался в аренду в "Ипсвич". Сыграл 4 матча за молодежную сборную Англии. Обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

Не пропустите: "Арсенал" подпишет уругвайского хавбека за 30 миллионов евро. | http://soccernews.ru

Комментарии
Любитель

Продление Таланта с молодым Талантом ?)))

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов