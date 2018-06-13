"Арсенал" объявил о продлении контракта с молодым талантом

Полузащитник Энсли Мэйтленд-Найлз подписал новый контракт с "Арсеналом", сообщил официальный сайт клуба.

Сроки длительности нового соглашения между футболистом и клубом не разглашаются.

20-летний Мэйтленд-Найлз выступает за "Арсенал" с 2014 года и провел за клуб 38 матчей. Сдавался в аренду в "Ипсвич". Сыграл 4 матча за молодежную сборную Англии. Обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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