"Арсенал" объявил о продлении контракта с молодым защитником

Теги арсенал лондонроб холдинг

"Арсенал" объявил о продлении контракта с молодым защитником
"Арсенал" продлил контракт с защитником Робом Холдингом, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2013 года.

22-летний Холдинг выступает за "Арсенал" с 2016 года, провел за клуб 42 матча и забил 1 гол. Ранее играл за "Болтон" и "Бери". За молодежную сборную Англии сыграл 5 матчей. Обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

Не пропустите: "Арсенал" определился со стоимостью Бельерина. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов