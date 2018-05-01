"Арсенал" объявил о продлении контракта с молодым защитником



"Арсенал" продлил контракт с защитником Робом Холдингом, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2013 года.

22-летний Холдинг выступает за "Арсенал" с 2016 года, провел за клуб 42 матча и забил 1 гол. Ранее играл за "Болтон" и "Бери". За молодежную сборную Англии сыграл 5 матчей. Обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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