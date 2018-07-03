"Арсенал" объявил о продлении контракта с основным защитником

Защитник Калум Чемберс продлил контракт с "Арсеналом", сообщает официальный твиттер клуба.

Сроки соглашения не разглашаются, но указывается, что оно является долгосрочным.

23-летний выступает за "Арсенал" с 2014 года, провел за клуб 83 матча и забил 3 гола. Сдавался в аренду "Мидлсбро". Ранее играл за "Саутгемптон". За сборную Англии сыграл 3 матча. Обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.

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