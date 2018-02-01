"Арсенал" объявил о продлении контракта с Озилом

Немецкий полузащитник Месут Озил продлил контракт с "Арсеналом", сообщает новый твиттер клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года. Зарплата хавбека увеличена до 20,5 миллионов евро в год и он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

29-летний Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года, провел за клуб 179 матчей и забил 36 голов. Ранее играл за "Шальке", "Вердер" и "Реал". За сборную Германии сыграл 88 матчей и забил 22 мяча. Чемпион Испании, трехкратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Англии, Чемпион Мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

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