"Арсенал" объявил о продлении контракта с Озилом
Немецкий полузащитник Месут Озил продлил контракт с "Арсеналом", сообщает новый твиттер клуба.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года. Зарплата хавбека увеличена до 20,5 миллионов евро в год и он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.
29-летний Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года, провел за клуб 179 матчей и забил 36 голов. Ранее играл за "Шальке", "Вердер" и "Реал". За сборную Германии сыграл 88 матчей и забил 22 мяча. Чемпион Испании, трехкратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Англии, Чемпион Мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Ливерпуль
|25
|50
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|25
|42
|7
|Бернли
|25
|35
|8
|Лестер Сити
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|31
|10
|Борнмут
|25
|28
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|12
|Уотфорд
|24
|26
|13
|Кристал Пэлас
|25
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|24
|16
|Хаддерсфилд Таун
|25
|24
|17
|Саутгемптон
|25
|23
|18
|Суонси Сити
|25
|23
|19
|Сток Сити
|24
|23
|20
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20