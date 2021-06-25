"Арсенал" объявил о продлении контракта с Тирни

Фото твиттер "Арсенала"

Левый защитник "Арсенала" Киран Тирни заключил новое соглашение с лондонским клубом.

24-летний шотландец продлил контракт с "канонирами" до июня 2026 года.

Предыдущий договор между сторонами истекал по окончании сезона 2023/24.

Тирни выступает за "Арсенал" с августа 2019 года, сыграл 62 матча, забил 3 гола и сделал 9 ассистов.

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