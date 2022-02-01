"Арсенал" объявил о расставании с Обамеянгом

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"Арсенал" объявил о расставании с Обамеянгом

Фото: инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Арсенала" на официальном сайте объявила об уходе габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию. Ожидается, что форвард в ближайшее время перейдет в "Барселону".

32-летний Обамеянг выступал за "Арсенал" с 2018 года. Всего он провел за клуб 163 матча во всех турнирах, забил 92 гола и отдал 21 результативную передачу.

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