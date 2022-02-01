"Арсенал" объявил о трансфере защитника из клуба МЛС

Теги арсенал лондонколорадо рэпидстрансферы

"Арсенал" объявил о трансфере защитника из клуба МЛС

Фото сайт "Арсенала"

Центральный защитник "Колорадо Рэпидс" Остон Трасти продолжит карьеру в лондонском "Арсенале".

Клуб АПЛ на своём официальном сайте объявил о выкупе прав на 23-летнего футболиста. Сумма трансфера - 1,82 миллиона евро.

До июля американец будет выступать за "Рэпидс" на правах аренды, а затем, вероятно, его отправят в европейскую команду набираться опыта.

Трасти сыграл за "Колорадо" 42 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

Не пропустите: "Эспаньол" отказался продавать де Томаса в "Арсенал". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Эвертон" бесплатно подписал Деле Алли

"Эвертон" бесплатно подписал Деле Алли

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов