"Арсенал" объявил о трансфере защитника из клуба МЛС
Фото сайт "Арсенала"
Центральный защитник "Колорадо Рэпидс" Остон Трасти продолжит карьеру в лондонском "Арсенале".
Клуб АПЛ на своём официальном сайте объявил о выкупе прав на 23-летнего футболиста. Сумма трансфера - 1,82 миллиона евро.
До июля американец будет выступать за "Рэпидс" на правах аренды, а затем, вероятно, его отправят в европейскую команду набираться опыта.
Трасти сыграл за "Колорадо" 42 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
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