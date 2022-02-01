"Арсенал" объявил о трансфере защитника из клуба МЛС

Фото сайт "Арсенала"

Центральный защитник "Колорадо Рэпидс" Остон Трасти продолжит карьеру в лондонском "Арсенале".

Клуб АПЛ на своём официальном сайте объявил о выкупе прав на 23-летнего футболиста. Сумма трансфера - 1,82 миллиона евро.

До июля американец будет выступать за "Рэпидс" на правах аренды, а затем, вероятно, его отправят в европейскую команду набираться опыта.

Трасти сыграл за "Колорадо" 42 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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