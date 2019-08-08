"Арсенал" объявил о трансфере защитника сборной Шотландии

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"Арсенал" объявил о трансфере защитника сборной Шотландии

Защитник "Селтика" Киран Тирни стал игроком "Арсенала".

Как сообщает сайт "канониров", 22-летний шотландец подписал с клубом долгосрочное соглашение и взял себе 3-й номер.

По данным СМИ, стоимость трансфера должна составить 27 миллионов евро.

В прошлом сезоне Тирни провел 40 игр, в которых отметился одним голом и четырьмя ассистами.

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