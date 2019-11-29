"Арсенал" объявил об отставке Эмери в стиле "Спартака"

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"Арсенал" объявил об отставке Эмери в стиле "Спартака"

"Арсенал" уволил главного тренера Унаи Эмери в стиле московского "Спартака".

Напомним, осенью 2018 года красно-белые уволили главного тренера Массимо Карреру и вместо его фотографии в заявлении поместили снимок стадиона.

Сегодня, 29 ноября, "Арсенал" сообщил об отставке 48-летнего специалиста и тоже опубликовал фотографию стадиона.

Эмери возглавил клуб летом 2018 года после отставки Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет.

После 13 туров АПЛ "Арсенал" располагается на восьмой строчке в таблице.

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