"Арсенал" объявил об отставке Эмери в стиле "Спартака"

"Арсенал" уволил главного тренера Унаи Эмери в стиле московского "Спартака".

Напомним, осенью 2018 года красно-белые уволили главного тренера Массимо Карреру и вместо его фотографии в заявлении поместили снимок стадиона.

Сегодня, 29 ноября, "Арсенал" сообщил об отставке 48-летнего специалиста и тоже опубликовал фотографию стадиона.

Club statement: Unai Emery — Arsenal (@Arsenal) 29 ноября 2019 г.

Эмери возглавил клуб летом 2018 года после отставки Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет.



После 13 туров АПЛ "Арсенал" располагается на восьмой строчке в таблице.

Читайте также: Джака сыграл за "Арсенал" впервые с момента конфликта с болельщиками| http://soccernews.ru