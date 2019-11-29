"Арсенал" объявил об отставке Эмери в стиле "Спартака"
"Арсенал" уволил главного тренера Унаи Эмери в стиле московского "Спартака".
Напомним, осенью 2018 года красно-белые уволили главного тренера Массимо Карреру и вместо его фотографии в заявлении поместили снимок стадиона.
Сегодня, 29 ноября, "Арсенал" сообщил об отставке 48-летнего специалиста и тоже опубликовал фотографию стадиона.
Club statement: Unai Emery— Arsenal (@Arsenal) 29 ноября 2019 г.
Эмери возглавил клуб летом 2018 года после отставки Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет.
После 13 туров АПЛ "Арсенал" располагается на восьмой строчке в таблице.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
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|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8