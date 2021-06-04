"Арсенал" объявил об уходе четырёх игроков

Фото сайт "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" сообщил, что клуб покидают четыре футболиста, чьи контракты истекают этим летом.

В июне завершается соглашение с "канонирами" центрального защитника Давида Луиза.

Вратарь Мэтью Райан, а также хавбеки Дани Себальос и Мартин Эдегор уходят из команды в связи с окончанием срока аренды.

Напомним, что "Арсенал" финишировал на восьмом месте в РПЛ и впервые за 25 лет не сыграет в еврокубках.

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