"Арсенал" объявил об уходе четырёх игроков

Теги арсенал лондонмартин эдегордани себальосдавид луизмэтью райан

"Арсенал" объявил об уходе четырёх игроков

Фото сайт "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" сообщил, что клуб покидают четыре футболиста, чьи контракты истекают этим летом.

В июне завершается соглашение с "канонирами" центрального защитника Давида Луиза.

Вратарь Мэтью Райан, а также хавбеки Дани Себальос и Мартин Эдегор уходят из команды в связи с окончанием срока аренды.

Напомним, что "Арсенал" финишировал на восьмом месте в РПЛ и впервые за 25 лет не сыграет в еврокубках.

Не пропустите: "Арсенал" договорился с Онаной об условиях личного контракта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игроки сборной Бразилии хотели бойкотировать Кубок Америки: названа причина

Игроки сборной Бразилии хотели бойкотировать Кубок Америки: названа причина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов