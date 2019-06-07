"Арсенал" объявил об уходе четырех основных игроков

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"Арсенал" объявил об уходе четырех основных игроков

Четверо игроков "Арсенала" покинули клуб, сообщает официальный сайт "канониров".

По истечении сроков контрактов лондонский клуб расстался с вратарем Петром Чехом, защитником Штефан Лихтштайнером, полузащитником Аарон Рэмси, а также нападающим Дэнни Уэлбеком.

Напомним, что 37-летний Чех ранее объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Что касается 28-летнего Рэмзи, то он перешел в "Ювентус".

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