"Арсенал" объявил об уходе четырех основных игроков

Четверо игроков "Арсенала" покинули клуб, сообщает официальный сайт "канониров".

По истечении сроков контрактов лондонский клуб расстался с вратарем Петром Чехом, защитником Штефан Лихтштайнером, полузащитником Аарон Рэмси, а также нападающим Дэнни Уэлбеком.

Напомним, что 37-летний Чех ранее объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Что касается 28-летнего Рэмзи, то он перешел в "Ювентус".

Не пропустите: "Арсенал" сделал предложение по двум игрокам "Сампдории". | http://soccernews.ru