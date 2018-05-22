"Арсенал" объявил об уходе Касорлы

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"Арсенал" объявил об уходе Касорлы

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла покинул лондонский клуб, сообщает официальный сайт "канониров".

Контракт 33-летнего испанца истёк и он стал свободным агентом. В услугах опытного хавбека заинтересован "Вильярреал".

Касорла выступал за "Арсенал" с 2012 года, сыграл 180 матчей, забил 29 голов и сделал 45 ассистов. | http://soccernews.ru

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