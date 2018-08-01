"Арсенал" объявил переходе футболиста "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев перешел в тульский "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.

"Канониры" арендовали футболиста до конца нынешнего сезона. О наличии в договоре опции выкупа не сообщается.

22-летний Бакаев выступает за "Спартак" с 2014 года и провел за клуб 5 матчей. За "Спартак-2" хавбек сыграл 52 матча и забил 4 гола. Принял участие в 11 поединках и забил 5 мячей за молодежную сборную России. Обладатель Суперкубка России.

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