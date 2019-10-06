"Арсенал" обыграл "Борнмут" и ворвался в топ-3 АПЛ

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"Арсенал" обыграл "Борнмут" и ворвался в топ-3 АПЛ

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Арсенал" победил "Борнмут" со счетом 1:0. Победу лондонскому клубу принес гол бразильского защитника Давида Луиса.

Благодаря победе "канониры" вышли на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Впрочем, отставание "Арсенала" от лидирующего "Ливерпуля" составляет девять очков. "Борнмут" остался на 10-й позиции.

"Арсенал" – "Борнмут" - 1:0 (1:0)
Гол: Давид Луиз, 9 -1:0

"Арсенал": Лено, Чемберс, Колашинац, Папастатопулос, Давид Луиз, Джака, Гендузи, Себальос (Уиллок, 75), Пепе (Мартинелли, 63), Обамеянг, Сака (Торрейра, 83).

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