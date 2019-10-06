"Арсенал" обыграл "Борнмут" и ворвался в топ-3 АПЛ
В матче 8-го тура чемпионата Англии "Арсенал" победил "Борнмут" со счетом 1:0. Победу лондонскому клубу принес гол бразильского защитника Давида Луиса.
Благодаря победе "канониры" вышли на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Впрочем, отставание "Арсенала" от лидирующего "Ливерпуля" составляет девять очков. "Борнмут" остался на 10-й позиции.
"Арсенал" – "Борнмут" - 1:0 (1:0)
Гол: Давид Луиз, 9 -1:0
"Арсенал": Лено, Чемберс, Колашинац, Папастатопулос, Давид Луиз, Джака, Гендузи, Себальос (Уиллок, 75), Пепе (Мартинелли, 63), Обамеянг, Сака (Торрейра, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3