"Арсенал" обыграл "Борнмут" в рамках 4-го тура Кубка Англии

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"Арсенал" обыграл "Борнмут" в рамках 4-го тура Кубка Англии

"Арсенал" обыграл "Борнмут" в рамках 4-го тура Кубка Англии.

В составе лондонского клуба голами отметились Сака и Нкетия. У "Борнмута" отличился Старридж.

"Борнмут" - "Арсенал" - 1:2 (0:2)

Голы: Сака, 5 - 0:2, Нкетия, 26 - 0:2, Сарридж, 90+4 - 1:2

"Борнмут": Трэверс, Аке, Смит, Кук, Симпсон (Фрэнсис, 76), Гослинг, Кук, Уилсон (Уилсон, 76), Серман, Фрэйзер, Соланке.

"Арсенал": Мартинес, Бельерин, Мустафи (Холдинг, 62), Папастатопулос, Гендузи, Уиллок, Мартинелли, Джака, Пепе (Себальос, 69), Нкетиа, Сака.

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