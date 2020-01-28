"Арсенал" обыграл "Борнмут" в рамках 4-го тура Кубка Англии
"Арсенал" обыграл "Борнмут" в рамках 4-го тура Кубка Англии.
В составе лондонского клуба голами отметились Сака и Нкетия. У "Борнмута" отличился Старридж.
"Борнмут" - "Арсенал" - 1:2 (0:2)
Голы: Сака, 5 - 0:2, Нкетия, 26 - 0:2, Сарридж, 90+4 - 1:2
"Борнмут": Трэверс, Аке, Смит, Кук, Симпсон (Фрэнсис, 76), Гослинг, Кук, Уилсон (Уилсон, 76), Серман, Фрэйзер, Соланке.
"Арсенал": Мартинес, Бельерин, Мустафи (Холдинг, 62), Папастатопулос, Гендузи, Уиллок, Мартинелли, Джака, Пепе (Себальос, 69), Нкетиа, Сака.
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|Шеффилд Юнайтед
|24
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|9
|Саутгемптон
|24
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|Арсенал Лондон
|24
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|Кристал Пэлас
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|Эвертон
|24
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|Бернли
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|24
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|Астон Вилла
|24
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|18
|Борнмут
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