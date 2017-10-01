"Арсенал" обыграл "Брайтон"

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"Арсенал" обыграл "Брайтон"В матче 7-го тура английской Премьер-Лиги лондонский "Арсенал" на своем поле оказался сильнее "Брайтона".

"Арсенал" - "Брайтон" - 2:0

Голы: Монреаль, 16 - 1:0, Ивоби, 56 - 2:0.

"Арсенал": Чех, Холдинг, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Рэмси, Джака (Эльнени, 83), Колашинац, Ивоби (Уолкотт, 71), Санчес, Ляказетт (Жиру, 71).

"Брайтон": Райан, Салтор, Даффи, Данк, Бонг, Марч (Скелотто, 72), Стивенс, Проппер, Искердо (Нокэрт, 76), Гросс, Браун (Маррей, 76).

Напомним, вчера "Манчестер Сити" выиграл у "Челси". | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
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