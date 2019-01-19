"Арсенал" обыграл "Челси" в 23 туре АПЛ и сократил отставание от зоны Лиги Чемпионов до 3 баллов

Несколько минут назад завершился центральный матч 23 тура АПЛ между "Арсеналом" и "Челси". Перед началом встречи команды находились на расстоянии 6 очков ("Челси" – четвертый, "Арсенал" – шестой), в потому канонирам было очень важно заработать 3 балла и подтянуться к зоне Лиги Чемпионов. Для выполнения своего замысла Эмери решил отступить от своих стандартных 3-4-3, которые легко трансформируются во многие системы с разной философией, и решил поиграть в 4-4-2 с ромбом в центре поля. У Сарри все стандартно: 4-3-3 с Азаром в роле центрального форварда.

Уже в начале матча "Арсенал" показал, что он намерен сыграть исключительно на победу. В течении первых 14 минут подопечные Эмери создали сразу несколько интересных моментов для взятия ворот, лучшие из которых пришлись как раз на конец этого отрезка. На 13 минуте Лоран Косельны оказался совершенно один в штрафной площадке при подачи штрафного с правого фланга, был головой в упор с нескольких метров, но "ядро" полетело точно в Кепу, и испанский вратарь перевел снаряд на угловой, который, однако, и привел к первому голу: после розыгрыша возле правого углового флажка игровой снаряд полетел на ближнюю штангу на Ляказетта, тот принял мяч, сблизился с воротами и ахнул в ближний угол – 1:0, вратарь был закрыт защитниками и просто бессилен.

Следующего гол во встрече пришел после почти 40 минут игры, и снова в центре событий оказался "Арсенал". После розыгрыша стандарта на правом фланге игровой снаряд полетел на дальний край штрафной площадки, оказался у Сократиса, тот первым касанием направил "ядро" во вратарскую, где проворнее и хитрее всех оказался Косельны. В начале матча забить не удалось, а сейчас очень даже пожалуйста. Центральный защитник освободился от опеки соперников то ли плечом, то ли головой перекинул "снаряд" мимо Кепы – 2:0.

"Челси" был куда менее активным в первом тайме, но свои два 100-процентные момента все же создал. Сразу после первого гола "Арсенала" Давид Луис исполнил отличную длинную передачу в чужую штрафную, на которою, избежав офсайда, откликнулся Педро. Испанец принял мяч первым касанием, развернулся и сделал черпачок в сторону дальней штанги. Было очень опасно, но до гола не хватило буквально метра. Второй момент появился перед самым перерывом. На 45 минуте Маркос Алонсо перепрыгнул всех при подаче с углового и головой бил в дальний угол, за "канониров" сыграла штанга.

Во втором тайме Унаи Эмери решил не продолжать практику головокружительных атак, ожидая, возможно, активизации "Челси", и сказал своим подопечным сосредоточится на оборонительных действиях. Это привело к тому, что до 60 минуте "канониры" пару раз опасно подошли к воротам "синих", а после и вовсе сели на свою половину поля, ожидая "аристократов" возле своих ворот. В этот момент игра резко перестала быть зрелищной, оставила лишь только голый динамизм, который не приносил никаких дивидендов. Кроме того, в игре часто возникали паузы, связанные с повреждениями Беллерина и Торрейры.

В конечном итоге "Арсенал" выиграл матч, набрал 3 балла, которые сложились с 41 имеющемся, и сократил отставание от четвертого места, на котором и находится "Челси" до 3 очков.

"Арсенал" – "Челси" – 2:0

Голы: Ляказетт, 14 – 1:0; Косельны, 39 – 2:0

"Арсенал": Лено – Беллерин (Эль-Ненни, 72), Сократис, Косельны, Колашинац – Джака, Торрейра, Гендузи – Рэмзи (Мэйтленд-Найлс, 68) – Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).

"Челси": Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо – Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 63) – Педро (Хадсон-Одои, 80), Виллиан (Жиру, 69), Азар.