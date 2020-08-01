"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии благодаря дублю Обамеянга

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"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии благодаря дублю Обамеянга

"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии.

Победу лондонскому клубу принес дубль Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Арсенал" - "Челси" - 2:1 (0:1)

Голы: Пулишич, 5 - 0:1,  Обамеянг, 28 (пенальти) - 1:1, Обамеянг, 67 - 2:1

"Арсенал": Мартинес, Бельерин, Холдинг, Тирни (Колашинац, 90), Мэйтленд-Найлз, Джака, Себальос, Пепе, Давид Луиз (Папастатопулос, 88), Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 82).

"Челси": Кабальеро, Алонсо, Зума, Аспиликуэта (Кристенсен, 35), Джеймс, Пулишич (Педро, 49), Ковачич, Маунт (Баркли, 78), Жоржиньо, Рюдигер (Хадсон-Одои, 78), Жиру (Абрахам, 78).

"Арсенал" выиграл Кубок Англии в 14-й раз.

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