"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии благодаря дублю Обамеянга
"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии.
Победу лондонскому клубу принес дубль Пьера-Эмерика Обамеянга.
"Арсенал" - "Челси" - 2:1 (0:1)
Голы: Пулишич, 5 - 0:1, Обамеянг, 28 (пенальти) - 1:1, Обамеянг, 67 - 2:1
"Арсенал": Мартинес, Бельерин, Холдинг, Тирни (Колашинац, 90), Мэйтленд-Найлз, Джака, Себальос, Пепе, Давид Луиз (Папастатопулос, 88), Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 82).
"Челси": Кабальеро, Алонсо, Зума, Аспиликуэта (Кристенсен, 35), Джеймс, Пулишич (Педро, 49), Ковачич, Маунт (Баркли, 78), Жоржиньо, Рюдигер (Хадсон-Одои, 78), Жиру (Абрахам, 78).
"Арсенал" выиграл Кубок Англии в 14-й раз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18