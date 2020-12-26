"Арсенал" обыграл "Челси" в лондонском дерби

Теги арсенал лондончелси

"Арсенал" обыграл "Челси" в лондонском дерби

В рамках 15-го тура АПЛ "Арсенал" добыл победу над "Челси".

Благодаря победе "канониры" вышли на 14-е место, "аристократы" остаются шестыми.

"Арсенал" - "Челси" 3:1

Голы: Ляказетт (пен), 34 - 1:0, Джака, 44 - 2:0, Сака, 56 - 3:0, Абрахам, 85 - 3:1

"Арсенал": Лено, Холдинг, Тирни, Мари, Бельерин, Эль-Ненни, Сака, Смит-Роу (Уиллок, 65), Джака, Мартинелли (Пепе, 71), Ляказетт.

"Челси": Менди, Зума, Чилуэлл, Джеймс, Тиаго Силва, Ковачич (Жоржиньо, 46), Маунт, Канте (Хавертц, 74), Пулишич, Вернер (Хадсон-Одои, 46), Абрахам.

Читайте также: Варди спас для "Лестера" ничью в матче с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Доменек возглавил "Нант"

Официально: Доменек возглавил "Нант"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов