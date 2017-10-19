"Арсенал" обыграл "Црвену Звезду", БАТЭ переиграл "Кельн"

Завершились два матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Н. "Арсенал" в гостях с минимальным счетом победил "Црвену Звезду", БАТЭ был сильнее "Кельна".

"Црвена Звезда" Сербия – "Арсенал" - Англия 0:1 (0:0)

Гол: Жиру, 85 - 0:1

"Црвена Звезда": Борян, Родич, Савич (Бабич, 66), Стойкович, Крстичич, Ле Таллек, Канга, Срнич (Гобелич, 83), Доналд, Боачи (Пешич, 80), Радонич.

"Арсенал": Чех, Эль-Ненни, Холдинг, Дебюши, Уиллок (Таби, 89), Коклен (Шиф, 90), Уилшер, Мэйтленд-Найлз, Уолкотт, Жиру, Нелсон.

БАТЭ Беларусь – "Кельн" Германия - 1:0 (0:0)

Гол: Риос, 55 - 1:0

БАТЭ: Щербицкий, Милунович, Гайдучик, Поляков, Володько, Стасевич, Риос, Володько (Бага, 74), Драгун, Иванич (Гордейчук, 68), Сигневич (Родионов, 85).

"Кельн": Хорн, Хайнц, Марох, Ольковски, Клеменс (Гирасси, 61), Рауш, Йойич (Битенкур, 70), Хегер, Озджан, Цоллер, Осако.

Положение команд: Арсенал - 9, Црвена Звезда, БАТЭ - 4, Кельн - 0.

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