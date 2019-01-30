"Арсенал" обыграл "Кардифф" в матче 24-го тура АПЛ

В матче 24 тура АПЛ "Арсенал" обыграл "Кардифф".

Счет открыл Пьер-Эмерик Обамеянг на 66-й минуте, реализовав пенальти. Также голами отметились Ляказетт и нападающий гостей Натаниэл Мендес-Лейнг.

Голы: пенальти Обамеянг, 66 - 1:0, Ляказетт, 83 - 2:0, Мендес-Лейнг, 93 - 2:1.

"Арсенал" - Лено, Мустафи, Колашинац, Лихтштайнер (Дженкинсон, 60), Монреаль, Торрейра, Эль-Ненни (Ивоби, 46), Озил (Рэмзи, 76), Гендузи, Ляказетт, Обамеянг.

"Кардифф" - Этеридж, Манга, Беннетт, Пелтьер, Бамба, Артер (Харрис, 81), Патерсон, Роллс, Гуннарссон, Рид (Мендес-Лэйнг, 70), Ньяссе (Зохоре, 73).

"Арсенал" занимает 5 место турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 47 баллов.

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