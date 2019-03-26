"Арсенал" обыграл клуб из ОАЭ "Аль-Наср" в товарищеском матче

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"Арсенал" обыграл клуб из ОАЭ "Аль-Наср" в товарищеском матче

"Арсенал" обыграл клуб из ОАЭ "Аль-Наср" в товарищеском матче в Дубае.

В составе английской команды отметились Карл Дженкинсон, Александр Ляказетт и Тайрис Джон-Джулс. У "Аль-Насра" отличились Ронни Фернандес и Жалал. 

"Аль-Наср" - "Арсенал" - 3:2 (1:1).

Голы: Фернандес, 14 - 1:0, Дженкинсон, 42 - 1:1, Ляказетт, 51 - 1:2, Джон-Джулс, 72 - 1:3, Жалал, 90 - 2:3.

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