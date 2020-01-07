"Арсенал" обыграл "Лидс" в матче 3-го тура Кубка Англии
"Арсенал" на своем поле обыграл "Лидс" в матче 3-го тура Кубка Англии.
Победный год забил форвард Рейсс Нельсон.
"Арсенал" - "Лидс" - 1:0
Голы: Нельсон, 55 - 1:0
"Арсенал": Мартинес, Давид Луиз, Холдинг, Папастатопулос, Колашинац, Озил (Уиллок, 77), Гендузи, Нелсон (Мартинелли, 67), Джака, Пепе, Ляказетт.
"Лидс": Мелье, Берарди, Уайт, Дуглас, Готтс (Даллас, 60), Клих, Харрисон, Алиоски (Элдер Кошта, 61), Филлипс, Эйлинг (Стивенс, 78), Бэмфорд.
Не пропустите: Линекер высказался об игре "Арсенала" с "Лидсом"| http://soccernews.ru
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