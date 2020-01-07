"Арсенал" обыграл "Лидс" в матче 3-го тура Кубка Англии

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"Арсенал" обыграл "Лидс" в матче 3-го тура Кубка Англии

"Арсенал" на своем поле обыграл "Лидс" в матче 3-го тура Кубка Англии.

Победный год забил форвард Рейсс Нельсон.

"Арсенал" - "Лидс" - 1:0

Голы: Нельсон, 55 - 1:0

"Арсенал": Мартинес, Давид Луиз, Холдинг, Папастатопулос, Колашинац, Озил (Уиллок, 77), Гендузи, Нелсон (Мартинелли, 67), Джака, Пепе, Ляказетт.

"Лидс": Мелье, Берарди, Уайт, Дуглас, Готтс (Даллас, 60), Клих, Харрисон, Алиоски (Элдер Кошта, 61), Филлипс, Эйлинг (Стивенс, 78), Бэмфорд.

Не пропустите: Линекер высказался об игре "Арсенала" с "Лидсом"| http://soccernews.ru

 
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