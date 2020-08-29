"Арсенал" в серии пенальти обыграл "Ливерпуль" и завоевал Суперкубок Англии

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"Арсенал" в серии пенальти обыграл "Ливерпуль" и завоевал Суперкубок Англии

"Арсенал" завоевал Суперкубок Англии, обыграв в серии пенальти "Ливерпуль".

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Ливерпуль" выиграл чемпионат, а "Арсенал" - Кубок Англии.

"Арсенал" - "Ливерпуль" 1:1, по пенальти - 5:4

Голы: Обамеянг, 12 - 1:0, Минамино, 73 - 1:1

"Арсенал": Мартинес, Бельерин (Соареш, 58), Давид Луиз, Тирни (Колашинац, 83), Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Джака, Сака (Уиллок, 82), Холдинг, Обамеянг, Нкетиа (Нелсон, 82).

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Уильямс (Минамино, 59), Милнер (Кейта, 59), Вейналдум (Брюстер, 90), Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино (Джонс, 83).

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