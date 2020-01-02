"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" и добыл первую победу под руководством Артеты
В рамках 21-го тура АПЛ "Арсенал" оказался сильнее "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что это первая победа "канониров" под руководством Микеля Артеты.
На данный момент "Арсенал" занимает в АПЛ 10-е место, а "МЮ" - пятое.
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 2:0
Голы: Пепе, 8 - 1:0, Папастатопулос, 42 - 2:0
"Арсенал": Лено, Колашинац (Сака, 69), Давид Луиз, Папастатопулос, Мэйтленд-Найлз, Озил, Джака, Торрейра, Пепе (Нелсон, 62), Ляказетт (Гендузи, 82), Обамеянг.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Матич (Мата, 81), Джеймс (Гринвуд, 58), Фред, Лингард (Перейра, 58), Марсьяль, Рэшфорд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14