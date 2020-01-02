"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" и добыл первую победу под руководством Артеты

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"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" и добыл первую победу под руководством Артеты

В рамках 21-го тура АПЛ "Арсенал" оказался сильнее "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что это первая победа "канониров" под руководством Микеля Артеты.

На данный момент "Арсенал" занимает в АПЛ 10-е место, а "МЮ" - пятое.

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Пепе, 8 - 1:0, Папастатопулос, 42 - 2:0

"Арсенал": Лено, Колашинац (Сака, 69), Давид Луиз, Папастатопулос, Мэйтленд-Найлз, Озил, Джака, Торрейра, Пепе (Нелсон, 62), Ляказетт (Гендузи, 82), Обамеянг.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Матич (Мата, 81), Джеймс (Гринвуд, 58), Фред, Лингард (Перейра, 58), Марсьяль, Рэшфорд.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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