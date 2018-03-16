"Арсенал" обыграл "Милан" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

"Милан" после домашнего поражения от "Арсенала" отправился в Лондон, чтобы отыграть разницу в два мяча, однако и "канониры" не намерены были сдаваться, так как победа в Лиге Европы – это единственный шанс спасти сезон. Хозяева выставили достаточно прогнозируемый состав, хотя уже в начале встречи вынуждены были делать замену, так как повреждение получил Косьелни. "Милан" же появился на поле в атакующем сочетании, к Сусо, Чалханоглу и Кутроне добавился Силва, также в основе появился ориентированный на нападение Борини.

Уже на третьей минуте итальянцы могли забить гол и существенно улучшить свое положение, когда Кесси прострелил на Силву, тот неплохо пробил, но мяч полетел в сетку с внешней стороны. После этого "Арсенал" взял мяч под свой контроль, но своих моментов у англичан долгое время не было. "Канониры" катали мяч, пытались приблизиться к воротам Доннаруммы, но побеспокоить вратаря "Милана" не могли.

Постепенно "Арсенал" все больше наращивал темп, защитники "Милана" уже не могли успевать за перемещениями соперника и в середине тайма уже Уэлбек пробивал по воротам, но Доннарумма мяч забрал. Когда казалось, что инициатива уже полностью перешла к "Арсеналу", "канониры" неожиданно пропустили: Чалханоглу сместился с левого края в центр, а затем отправил мяч в угол ворот Оспины. Однако долго итальянцам радоваться не пришлось. Арбитр купился на падение Уэлбека и назначил пенальти, который сам пострадавший и реализовал.

В концовке тайма "Арсенал" мог забить гол в раздевалку, но Мхитарян не попал в створ, а Уилшир пробил во вратаря.

Во втором тайме англичане не упускали из своих рук нити игры, очередной шанс не использовал Мхитарян, также после хорошей передачи Озила должен был забивать Рэмзи. "Арсенал" не мог забить сам, поэтому ему решил помочь Доннарумма, который отбил мяч прямо в собственные ворота после выстрела Джаки. Игра была сделана, в концовке "Милан" добил Уэлбек: Рэмзи после прострела Уилшира пробил, но вратарь выручил, мяч отскочил в поле и на добивание первым успел Дэнни, который поставил точку в этой игре.

"Арсенал" – "Милан" 3:1

Голы: Чалханоглу, 35 – 0:1; Уэлбек с пенальти, 39 – 1:1: Джака, 71 – 2:1; Уэлбек, 86 – 3:1

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьелни (Чемберс,11), Монреаль, Джака, Рэмзи, Уилшир, Озил (Колашинац, 81), Мхитарян (Мхитарян, 69), Уэлбек.

"Милан": Доннарумма, Борини, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси (Локателли, 80), Монтоливо, Сусо, Чалханоглу (Бонавентура, 69), Кутроне (Калинич, 67), Силва.

Вячеслав Горбачев

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