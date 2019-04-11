"Арсенал" обыграл "Наполи", "Челси" на выезде переиграл "Славию"
В рамках 1/4 финала Лиги Европы "Арсенал" добыл победу над "Наполи", а "Челси" минимально обыграл "Славию".
"Арсенал" - "Наполи" 2:0
Голы: Рэмзи, 14 - 1:0, Кулибали (аг), 25 - 2:0
"Арсенал": Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра (Эль-Ненни, 77), Мэйтленд-Найлз, Рэмзи, Озил (Мхитарян, 67), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 67).
"Наполи": Мерет, Максимович, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Фабиан Руис (Уна, 82), Инсинье (Юнес, 82), Мертенс (Милик, 66).
Предупреждение: Хюсай (46).
"Славия" - "Челси" 0:1
Гол: Алонсо, 86 - 0:1
"Славия": Коларж, Дели, Боржил, Цоуфал, Нгаде-Нгаджуи, Траоре, Крал, Шевчик, Масопуст (Гушбауэр, 74), Стох (Змргал, 64), Олайинка (ван Бурен, 82).
"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Кристенсен, Ковачич (Канте, 68), Жоржиньо, Педро (Азар, 59), Баркли (Лофтус-Чик, 75), Виллиан, Жиру.
Предупреждение: Цоуфал (83).
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