"Арсенал" обыграл "Уотфорд" и приблизился к зоне Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Уотфорд" со счетом 1:0. Единственный гол забил Эмил Смит-Роу.

"Арсенал", набрав 20 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От четвертого места, которое дает путевку в Лигу чемпионов, "канониры" отстают по разнице мячей. "Уотфорд" с 10 очками остался на 17-й позиции.

"Арсенал" – "Уотфорд" - 1:0 (0:0)

Гол: Смит-Роу, 56 - 1:0

"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака, Смит-Роу (Эль-Ненни, 86), Мартинелли, Мэйтленд-Найлз, Локонга, Ляказетт (Эдегор, 69), Обамеянг.

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Нкулу, Роуз, Сиссоко, Куцка, Туфан (Жоао Педро, 62), Флетчер, Сарр, Кинг, Деннис (Эрнандес, 74).

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