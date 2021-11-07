"Арсенал" обыграл "Уотфорд" и приблизился к зоне Лиги чемпионов
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Уотфорд" со счетом 1:0. Единственный гол забил Эмил Смит-Роу.
"Арсенал", набрав 20 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От четвертого места, которое дает путевку в Лигу чемпионов, "канониры" отстают по разнице мячей. "Уотфорд" с 10 очками остался на 17-й позиции.
"Арсенал" – "Уотфорд" - 1:0 (0:0)
Гол: Смит-Роу, 56 - 1:0
"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака, Смит-Роу (Эль-Ненни, 86), Мартинелли, Мэйтленд-Найлз, Локонга, Ляказетт (Эдегор, 69), Обамеянг.
"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Нкулу, Роуз, Сиссоко, Куцка, Туфан (Жоао Педро, 62), Флетчер, Сарр, Кинг, Деннис (Эрнандес, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18